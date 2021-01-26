حادث مروع.. تشييع جثمان طبيبة ووالديها وطفلها في الدقهلية

شيع الآلاف من اهالى الدراكسة والمحمودية والقرى المجاورة بمحافظة الدقهلية جنازة طبيبة شابة ووالدها ووالدتها وطفلها وسط بكاء وعويل من المشيعين.





واكتست قرى منية النصر خاصة «الدراكسة» و«المحمودية»، التابعتين لمركزي منية النصر ودكرنس، بمحافظة الدقهلية، بالسواد عقب مصرع 4 اشخاص من أسرة واحدة من أبناء القريتين، طبيبة اطفال ووالدها ووالدتها وابنها، بينما أصيب الزوج الطبيب والذى يعمل بمستشفى دمياط بارتجاج فى المخ ، وحالته خطيره حيث وقع أثناء توجههم من المنصورة إلى الزقازيق .





يذكر ان الحادث أسفر عن مصرع الدكتورة «أميرة رجب الحنفي»، ٣٢ عاما، طبيبة بمستشفى منية النصر المركزي، ووالدها ٥٧ عاما ووالدتها، ونجلها محمد فوزي محمد، 3 اعوام واصيب زوجها باصابات خطيرة .





فيما نعت نقابة أطباء الدقهلية، برئاسة الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وإدارة منية النصر الضحايا .





وجاء في نعي النقابة: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة الدكتورة أميرة رجب الحنفي، أخصائي الأطفال بمستشفى منية النصر، رحمها الله رحمة واسعة واسرتها وأتم بالشفاء على زوجها» .



