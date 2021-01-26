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محافظات

مستشفى صدر سوهاج يُقدم الشكر لوكيل الصحة ومدير الطب العلاجي لسرعة ملء تانك الأكسجين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:07 م
مستشفى صدر سوهاج
مستشفى صدر سوهاج يُقدم الشكر لوكيل الصحة
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أنغام الجنايني
تقدم الدكتور محمد جمال الوكيل، مدير مستشفى الأمراض الصدرية والتدرن بسوهاج المُخصص للعزل، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة رجاء حسين، القائمة بعمل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور علاء غفير، مدير الطب العلاجي؛ لدعمهم المستمر للجيش الأبيض بالإقليم بوجه عام ولمستشفى الصدر وإدارتها والعاملين بها خاصة.

واصفًا "غفير" بالأب الروحي للأطباء، وجاء ذلك من خلال منشور عبر صفحة المستشفى الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكان نص المنشور كالآتي:

"يتقدم الدكتور محمد جمال الوكيل مدير المستشفي بخالص الشكر والتقدير لمعالي وكيلة وزارةالصحه بسوهاج الدكتورة رجاء حسين ومعالي القائد العام ومدير عام الطب العلاجي بالمحافظه دكتور علاء غفير الأب الروحي للأطباء على دعمهم المستمر واللا محدود لمستشفى صدر سوهاج ودعمهم لإدارة المستشفى".

واختتم حديثه داعيًا:"سألين الله عز وجل أن يجزيهم خيرًا على حسن صنيعهم في دعم المؤسسة الصحية بالمحافظة وأن يعينهم على الواجب الوطني القائمين به".

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وقال "الوكيل" لموقع صدى البلد اليوم، إن شكره لهما جاء على خلفية سرعة تصرفهم وارسال ٢ اسانسير بقيمة مالية عالية، لمساعدة المرضى في الصعود بدلًا من السلم.

وأوضح أن جميع احتياجات المستشفى تُلبى في ذات الوقت الذي يطلب الاحتياج به، دون تأخر، مُشيرًا إلى أن تانك الأكسجين بمجرد وصوله إلى 60% يتم تعبئته فورًا.
مستشفى صدر سوهاج يُقدم الشكر لوكيل الصحة ومدير الطب العلاجي لسرعة ملء تانك الأكسجين
مستشفى صدر سوهاج يُقدم الشكر لوكيل الصحة ومدير الطب العلاجي لسرعة ملء تانك الأكسجين
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