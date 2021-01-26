مجلس جامعة بني سويف يكرم الدكتور مهاب رضا لحصوله على براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمي





كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 192 والمنعقد اليوم، الدكتور مهاب محمد رضا المدرس بكلية التربية بعد حصوله على براءة اختراع رقم 29894 من مكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس حيث تم إهدائه درع الجامعة تقديرًا لإنجازه.

وقال الدكتور منصور إن الدكتور مهاب حصل على براءة الاختراع بعنوان طريقة ووسيلة لتدريب وقياس بعض القدرات التوافقية للاعبين، وهو عبارة عن جهاز إليكتروني تدريبي يستخدم كطريقة ووسيلة لتنمية بعض القدرات التوافقية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة السهل تطبيقها في كثير من الألعاب، ونقلها من مكان إلى مكان آخر، ويعمل الجهاز لا سلكيا مما يجعل استخدامه أمنا دون وجود معوقات لتحركات اللاعبين.

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وأكد رئيس الجامعة أنه يتم تطبيق أهداف التنمية المستدامة للدولة من خلال دعم البحوث التطبيقية في المجال الرياضي وخاصة البحوث المبتكرة والتي تخدم المجتمع المصري وذلك من دور الجامعة في دعم براءات الاختراع ، ما يساهم في وصول الفكرة إلى السوق المحلي من خلال تصنيع النماذج الأولية والتواصل مع المستثمرين لدعم تلك الأفكار وصولها إلى السوق المصري في شكل منتجات.





وأوضح الدكتور منصور حسن أن الجهاز يتميز بإمكانية وضع خطط فنية متعددة بواسطة برنامج الاندرويد المثبت على الهاتف المحمول الموجود خارج الملعب مع المدرب و تلك الخطط المصممة بها طريقة للتحكم في عمل الجهاز ككل وتحديد الأزمنة الخاصة به وترتيب عملها.







