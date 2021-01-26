نورا على توجه أسئلة ساخنة لـ وزير الطيران في البرلمان.. اعرف التفاصيل

طالبت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب ، وزير الطيران المدنى في الجلسة العام اليوم الارتقاء بالعنصر البشرى بجميع قطاعات الطيران المدنى المصرى عن طريق تدقيق عمليات الاختيار من البداية، وتكثيف الندوات التدريبية للعاملين، وإعطاء الفرصة للعناصر الواعدة للإبداع؛ حيث إنه يعمل بشركة مصر للطيران آلاف العاملين.

ووجهت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب عدد من الأسئلة للوزير ، منها ما هو عدد القيادات الشابة التى تتولى مناصب هامة فى الوزارة ؟

وهل يجوز أن يكون رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى هو المسئول عن التشريعات والاتفاقيات الخاصة بالطيران المدنى بعد أن كان يعمل مدير عام التخطيط فى مركز تدريب مصر للطيران ؟

وهل يصح أن يكون مدير عام السلامة و الجودة بسلطة الطيران المدني، هو فى ذات الوقت الرجل المسئول عن التفتيش و تقييم السلامة في جميع شركات و مرافق الطيران المدني، بالرغم أنه ليس له أي خبرات سابقة فى هذا المجال ولم يحصل على الشهادات اللازمة فى السلامة والجودة؟





وما هو مدير فندق Le Passage ( موفنبيك سابقا ) الذى تمتلك شركة مصر للطيران الجانب الأكبر منه ، ويقع فى حرم مطار القاهرة الدولى ، وما هى خلفيات تعيينه ، وما هى خبراته فى مجال ادارة الفنادق ؟





وأضافت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس أنه قائلة اتفقت الوزارة مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في تطوير وإعادة هيكلة الشركات والكيانات الاقتصادية العامة ، لتقديم الحلول الاستشارية والدعم الفني والإداري بالتعاون مع فريق عمل من مصر للطيران لتنفيذ الاستراتيجية المتفق عليه، على أن يتم ذلك على مرحلتين، الأولى الإعداد والدراسة لإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، يليها مرحلة التنفيذ للوصول إلى الهدف المرجو من مشروع التطوير وإعادة الهيكلة، مستطردة: " مقابل ذلك قامت الوزارة بدفع مبلغ مليون و 250 ألف دولار لبيت الخبرة ... فماذا تم بعد ذلك .... لاشئ .. أكرر مرة أخرى لاشئ ... وانتهى أمر تطوير وإعادة هيكلة الشركة لجهاز التنظيم والادارة .... فمن المسئول عن إهدار المال العام هنا؟".

وتطرق رئيس سياحة وطيران النواب إلى المد فوق سن الستين لرؤساء الشركات و بعض رؤساء القطاعات والطيارين فطبقا للقانون يجوز المد لرؤساء الشركات فوق الستين بقرار من رئيس الوزراء و توصية من الوزير.

بينما لا يجوز المد لرؤساء القطاعات ، ومع ذلك فقد صدر قرار من رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، وبموافقة الوزير ، بالمد على سبيل المثال لكل من رئيس قطاع السلامة و الجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس قطاع العمليات بشركة الخطوط الجوية .

وأضافت " نورا على ": أنه قد تم إلحاق ٣٠٩ طيار بشركة مصر للطيران ، وفى نفس الوقت تم المد للطيارين فوق سن ال٦٠ بشركة مصر للطيران منذ سنوات بدافع أن مهنة الطيارين مهنة نادرة ، رغم أنه بعد جائحة كورونا لم يعد هناك حاجة للمد نظرا لضعف حركة الطيران، بالإضافة الى أن التكلفة المباشرة للطيارين فوق سن ال٦٠ و عددهم ٥١ طيارا تمثل ٣٠% أزيد من أقرانهم تحت سن ال٦٠ ، حيث تتكلف الشركة ١٢ مليون جنيه شهريا تقريبا ، و في عام ٢٠٢٠ فقط ١٤٠ مليون جنيه.