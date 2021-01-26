أمثالك عايزين يضيعوا البلد.. رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على منى سيف

هاجم رواد السوشيال ميديا منى سيف لترويجها المستمر للشائعات.

وقال أحد رواد السوشيال ميديا : "أيتها الكذابة .. مؤامراتك افتضحت وإنتي أصبحتى عالة على المجتمع ".





وأضاف : "أمثالك ضيعوا البلد في إنتم إللي بستوا أقدام الإخوان .. وسلمتوا ليهم رقابكم .. وإتصورتوا معاهم على أنقاض هذا الوطن "

.

وقال اخر : "مش مستغرب من واحدة فاسدة متآمرة وعميلة وخليعه زيك تقول هذا الكلام لأنه شيئ طبيعي إنك تكوني بنت لأم فاسدة ضيعت أبنائها ودفعتهم الارتكاب الجرائم ليكونوا خلف قضبان السجون والدليل على سعة صدر البلد أنها تترك واحدة مثلك بهذه الأخلاق المنحطة الوضيعة والفكر المريض لا تزال حرة .. ولو كنتى فى أي دولة أوروبية من الدول التى تلعقون أحذيتها للحصول على الأموال لكان مصيرك داخل السجن أو ترحيلك كالقمامة خارج هذه البلد".











































































