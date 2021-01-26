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محافظات

بعد شكوى على الفيس بوك .. حملة تموينية على مخبز لإنتاجه خبزا ناقص الوزن في الإسماعيلية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:52 م
حملة تموينية
حملة تموينية
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انجي هيبة
تلقى مكتب اعلام ديوان محافظة الاسماعيلية، عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، شكوي ضد صاحب مخبز بنطاق دائرة ثالث يرفض صرف الخبز للمواطنين بالرغم من توافره، بالإضافة إنه غير مطابق للمواصفات.

علي الفور وتنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة بضرورة الوقوف على البلاغات و الأهتمام بالقضايا و المشكلات التي تمس المواطن، توجهت حملة تموينية  للمخبز لفحص الشكوى و تلافيها.

وأستمعت اللجنه لشكوى المواطنين المترددين علي المخبز، وبالفحص تم إثبات إنتاج خبز ناقص الوزن .

وتم تحرير  محضر بغرامة مالية للمخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن و لفت نظر صاحب الفرن بتلافي كافة الملاحظات و إنتاج ما يكفي من الخبز لأهالي المنطقة ، كما تم صرف الخبز لمستحقي البطاقة التموينية تحت إشراف مديرية التموين.

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