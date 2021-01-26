حسام حسني: اختيار لقاحات كورونا في مصر على أساس أمنها طويل المدى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن التخوف الكبير من الفيروس لدى الناس نتيجة المعلومات الخاطئة الموجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .





وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال حواره ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية سي بي سي، أن المعلومة المغلوطة توضع فى غلاف جذاب لجذب الانتباه عليها.





وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد إلى أن وزارة الصحة بدأت بتطعيم مجموعة من الاطقم الطبية بالمصل الصينى ، ولكن مصر لم تختار لقاح واحد فقط وخلال اسابيع سيتم توفير أنواع اخرى من اللقاحات .





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، انه تم اختيار اللقاحات بناءً على استخدامها من قبل ضد فيروسات أخرى.



