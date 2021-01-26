ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الباطن يهزم العين 2 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:38 م
فريق الباطن
فريق الباطن
Advertisements
محمد السعيد
فاز فريق الباطن على ضيفه العين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري السعودي.

جاء هدف الباطن الأول عن طريق عمر السحيمي لاعب العين في الدقيقة 58 " بالخطأ في مرماه"، قبل أن ينجح فابيو أبرو في مضاعفة النتيجة لصاحب في الدقيقة 75. 

وفي الدقيقة الدقيقة 90 سجل الفنزويلي خوانبي أنور هدف العين الوحيد، ليقتنص الباطن في النهاية ثلاث نقاط غالية تبعده عن مراكز الهبوط.

وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد العين عند 10 نقاط، في المركز الـ 16 والأخير.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي.. ضمك يقلب الطاولة على الأهلي ويهزمه 4 - 3.. فيديو

الشباب يهزم الباطن بثلاثية في الدوري السعودي.. فيديو

الوحدة ينتزع فوزا صعبا من أبها في الدوري السعودي

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يهزم الباطن 2 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

توتنهام يضرب ليدز يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الدوري السعودي.. ترتيب الفرق بعد نهاية مباريات اليوم

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد

تغييرات جديدة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

بعد لقاء الخطيب وأبو جريشة.. نجوم أهلاوية على أبواب الانتقال للإسماعيلي

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي

وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز

مصر دولة ذات سيادة.. شكري: نتمنى التزام قطر بشروط بيان العلا بحسن نية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور