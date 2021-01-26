الباطن يهزم العين 2 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو





جاء هدف الباطن الأول عن طريق عمر السحيمي لاعب العين في الدقيقة 58 " بالخطأ في مرماه"، قبل أن ينجح فابيو أبرو في مضاعفة النتيجة لصاحب في الدقيقة 75.





وفي الدقيقة الدقيقة 90 سجل الفنزويلي خوانبي أنور هدف العين الوحيد، ليقتنص الباطن في النهاية ثلاث نقاط غالية تبعده عن مراكز الهبوط.





وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد العين عند 10 نقاط، في المركز الـ 16 والأخير.





يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

فاز فريق الباطن على ضيفه العين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري السعودي.