وفاة ممثلة كورية شهيرة في ظروف غامضة

عثرت الشرطة الكورية على ممثلة كورية جنوبية تبلغ من العمر 26 عامًا ميتة في سيول ، حيث تعد وفاة الفنانة أحدث وفاة تضرب صناعة الأعمال الاستعراضية المثيرة للجدل في البلاد.





ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية،أكدت وكالتها وفاة سونج يو جونج يوم السبت وتم إقامة جنازة صغيرة وفقا لرغبة عائلتها، لم يذكر سبب الوفاة.





قالت سامية وكيلة الفنانة اليوم: "لقد تركتنا الممثلة سونج يو جونج ورحت عن الحياة" مضيفة "كانت يو جونج صديقة تمنحنا دائمًا السعادة بابتسامة مشرقة ، وممثلة رائعة تصرفت بشغف أكبر من أي شخص آخر."





صنعت الفنانة الكورية الراحلة اسمها من خلال دور البطولة في الدراما التلفزيونية Make A Wish وفازت بصفقات تجارية مربحة مع شركة مستحضرات التجميل Estee Lauder وسلسلة الآيس كريم الأمريكية Baskin-Robbins.





تثير وفاتها مرة أخرى مخاوف بشأن وهج الأضواء الشديد في التلفزيون الكوري وثقافة البوب الكوري ، خاصة بالنسبة للشابات اللائي تم التقاطهن من قبل الوكالات في سن مبكرة ويواجهن العار الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





و ظهرت لأول مرة في التمثيل منذ ست سنوات ووجدت نجاحًا مؤخرًا في بطولة الدراما الرومانسية ذات الشعبية الكبيرة ، dear my name





لعبت الممثلة الكورية في هذا المسلسل دور طالبة هندسة معمارية تبحث عن توأم روحها.



