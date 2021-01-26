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فن

هنادي مهنا تريند رقم 15 على اليوتيوب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:03 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة هنادي مهنا، تريند رقم 15 على "اليوتيوب" بفيديو لها من برنامج "صاحبة السعادة".

""صاحبة السعادة"" برنامج تقدمه الفنانة إسعاد يونس، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج.

يذكر أن كشف الفنان أحمد خالد صالح عن تفاصيل جديدة لأول مرة عن حياته الشخصية، مع زوجته هنادي مهنا، متابعا:  انا وهنادي كان بينا اتصالات قبل الزواج، وايضا في العمل  كنا نتواصل لنتعرف على اخبار بعض. 

ومن جانبها روت هنادي مهنا خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دى ام سى، مواقف كوميدية جمعتها مع أحمد خالد صالح عقب زواجهم، مضيفة : هناك مكالمة من ضمن المكالمات التي كانت تدور بيننا استمرت 4 ساعات وانا لا اعرف السبب ووقتها كنا أصدقاء وكنا نتقابل بالصدفة.
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