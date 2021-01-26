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برلمان

برلماني: حقوق الإنسان ليست الحرية السياسية فقط.. وتدخلات الكونجرس مرفوضة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:51 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر في مقدمة الدول التي تنادي بالديمقراطية واحترام الحريات وحماية حقوق الإنسان، مطالبًا المؤسسات الخارجية المختلفة وبعض الدول بالكف عن التدخل في الشأن المصري خاصةً أن مصر لا تتدخل في شئون الدول الأخرى.

وعبر "سلطان"، في بيان له عن رفضه التدخلات الخارجية من الكونجرس الأمريكي، في الشأن المصري والإشارة للحريات في مصر مستخدمين شعارات الاعتقالات السياسية وغيرها، مؤكدا أن هذه الأمور غير موجودة في مصر وأنها مجرد افتراءات لا تستند لمعلومات موثقة أو أدلة منطقية.

وأشاد بدور القضاء في التعامل مع القضايا والإشكالات الخاصة بحقوق الإنسان والاعتقالات السياسية دون المساس بحرية أي مواطن مصري مؤكدا رفضه محاولات تشويه صورة مصر في الخارج بإسم حقوق الإنسان للوصول لأهداف وطموحات سياسية علي حساب الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حقوق الإنسان ليست الحرية السياسية فقط، فهناك الحق فى التعليم، الحق فى الصحة، توفير مسكن ملائم، توفير حياة كريمة، أين أعضاء الكونجرس والمنظمات المشبوهة من كافة هذه الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على أرض الواقع.
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