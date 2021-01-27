ضياء القوصى فى حوار لـ «صدى البلد»: هناك تلاعب إثيوبي في ملف سد النهضة ومجلس الأمن هو الحل.. والري الذكي صعب تعميمه في مصر

الدكتور ضياء القوصى:

الري الحديث لن ينفع مع بعض الأراضى الطينية الثقيلة

مصر من الدول الرائدة فى معالجة وإعادة استخدام المياه

مشروع تبطين الترع يقلل المستهلك فى النباتات المائية والرشح

أتمنى أن لا يكون قانون الري الجديد سيف على رقاب المواطنين

الرى الذكى يقيس نسبة الرطوبة فى التربة بأجهزة ذكية وصعب تعميه في مصر







المياه، قضية تهُم كل مواطن مصري، لأن المياه هي المصدر الأساسي والرئيسي للحياة، ونظرا لأن مصر تواجه تحديات مائية متعددة حالية ومستقبلية، كان لا بد من أن نستطلع رأي الخبراء والمتخصصين لوضع روشتة لمجابهة هذا التحدي الكبير.









وكان لـ "صدى البلد" لقاء مع الدكتور ضياء القوصى ، مستشار لوزير الرى الأسبق، خبير المياه، والذي يهتم كثيرا بقضية المياه فى مصر، حيث كشف خلال حواره التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، وتعامل الدولة مع ملف سد النهضة، كذلك استخدام التكنولجيا والأدوات الحديثة في عملية الري، وإلى نص الحوار:









تعمل الدولة حاليا نحو التحول إلى الرى الحديث.. هل سنستطيع تعميم ذلك فى كل أراضى مصر؟

التحول للرى الحديث لن يتم بسرعة لأنه يحتاج خطوات تنفيذية هادئة، لأن لدينا بعض الأراضى الطينية الثقيلة التى لا يكون بها الرى الحديث هو الحل الأمثل، لكن الأراضى الخفيفة الرملية التى يمكن استخدام الرى الحديث بها وفى بعض المحاصيل مثل الخضراوات والفاكهة.











كيف تستطيع الدولة تشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث؟

أدعم سياسة وزارة الرى وطلب الوزير منح مكافآت للمزارعين الذين يحولون أراضيهم للرى الحديث، كما أن الوزارة تقدم تسهيلات وقروض للمزارعين بفوائد بسيطة وبدون فوائد للمساحات الصغيرة.









طالب الوزير مجلس النواب بمناقشة قانون الرى الجديد فهل نحن فى حاجة ماسة الآن لخروج القانون؟

قانون الرى الجديد به تغليظ للعقوبات على المخالفين، وأتمنى أن لا يكون القانون سيف على رقاب المواطنين والأهم من تغليظ العقوبات التوعية للفلاحين لأن أغلبهم فقراء وأميون فيجب أن نسهل عليهم كل شيء.









مصر تقوم بمجهود كبير فى معالجة وإعادة استخدام المياه كيف ترى أهمية التوسع فى ذلك؟

مصر من الدول الرائدة فى معالجة وإعادة استخدام المياه، وهى سياسة ثابتة لمصر من الثمانينات والوزارة الحالية استمرت فى تنفيذ هذه السياسات مع استخدام التكنولوجيا لتوفير أكبر قدر من المياه، خاصة بعد أزمة سد النهضة الإثيوبى.











ما فائدة المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع؟

مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها فهو يقلل المستهلك فى النباتات المائية ويقلل الرشح والقطاع المائى والترشح.











ما هو الرى الذكى وهل نجح فى مصر؟

الرى الذكى يقيس نسبة الرطوبة فى التربة بأجهزة ذكية بحيث تفتح الرى أتوماتيك عند حاجة النبات ويغلق عند الانتهاء من الرى، وهناك تجارب للرى الذكى نجحت فى المنيا فى رى بنجر السكر، وتجارب ناجحة فى دول كثيرة مثل السعودية، حيث تستخدم الرى الذكى فى منطقة الأحساء.











هل يمكن تعميم الرى الذكى فى مصر؟

الرى الذكى جزء من الأبحاث الجديدة التى تحتاج مساحات كبيرة وتعميمها فى مصر صعب بسبب التفتت الكبير فى الملكية الزراعية ونحتاج فترة ليتم انتشاره فى مصر.









تتجه وزارة الرى للتعاون مع وزارة الأوقاف لترشيد استهلاك المياه.. كيف ينجح الأمر؟

التعاون بين وزارة الرى ووزارة الأوقاف يحقق الكثير من المكاسب ومن المجدى تركيب قطع ترشيد المياه فى المساجد وفى كل المنشآت العامة.









دعنا نتطرق لقضية سد النهضة.. هل ترى أن رئاسة جمهورية الكونغو للاتحاد الأفريقى ستستطيع حل الأزمة؟

رئاسة جمهوية الكونغو للاتحاد الأفريقى لا تعنى أنها ستعمل وحدها بل سيكون معها دول أخرى ومراقبون دوليون.









ما أهم مطالب مصر فى قضية سد النهضة؟

لابد أن يعود كل طرف لرشده ويعطى كل ذى حق حقه فنحن نريد أن تأخذ مصر حقها المشروع فى حصتها من المياه.











من وجهة نظرك لماذا انسحبت السودان من مفاوضات سد النهضة؟

انسحاب السودان من المفاوضات كان إيقانا منها بأن هناك تلاعبا إثيوبيا ولكن الانسحاب ليس حلًا بل هى فرصة لإثيوبيا لوقف المفاوضات، والحل فى التواجد والمطالبة بحقنا غير منقوص.









فى حالة فشل الكونغو فى الوصول لحل.. ما الطريق أمام مصر والسودان لحل القضية؟

فى حالة عدم وصول جمهورية الكونغو لحل فى قضية سد النهضة الإثيوبى بعد رئاستها للاتحاد الأفريقى فى أول فبراير لن يكون هناك طريق غير عودة القضية لمجلس الأمن.