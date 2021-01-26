رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: مصر بدأت عصر رقمنة المؤسسات الحكومية

استضاف الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في ندوة تحت عنوان "التحول الرقمي للحكومة المصرية.. الفرص والتحديات" بحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس واتحاد طلاب جامعة الفيوم ، بقاعة الاحتفالات الكبرى.





رحب الدكتور أحمد جابر شديد بالدكتور عبدالوهاب غنيم كأحد سفراء مصر في المحافل الدولية، وعالم من علماء مصر الأجلاء في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي مؤكدًا حرص جامعة الفيوم على استضافة قامات للتعلم والاستفادة منها لمعرفة أحدث ما وصل إليه العلم عالميا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مضيفا أن الدولة المصرية بدأت تأخذ خطوات كبيرة في التحول الرقمي لتحقيق الاستفادة التكنولوجية في رقمنة الخدمات الحكومية والمؤسسات خلال الفترة القادمة.





ومن جانبه أشار الدكتور عبد الوهاب غنيم خلال الندوة إلى أن التحول الرقمي أصبح لا غنى عنه لخدمة أهداف التنمية، مشيرًا إلى أنه عملية مستمرة ومتجددة، وأن التحول الرقمى هو ثمرة من ثمار الثورة الصناعية الرابعة التي أدت إلى تحول العالم إلى عالم رقمي.





مؤكدا على أهمية التعلم المستمر وذلك لسرعة التغير العالمي والتحول من التكنولوجيا التناظرية إلى الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية.





كما أشار إلى أهمية ومزايا التحول الرقمي في العصر الراهن والإطار القانونى والتشريعى له، ومساهمته فى تسريع عمليات التنمية الشاملة فى جميع أنحاء العالم، ومضاعفة العائد على الاستثمار إلى جانب تطبيق معايير الجودة والحوكمة للمؤسسات الحكومية.





وأضاف أن القيادة السياسية تتبنى أفكار وتطوير التكنولوجيا حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ مبادرة التحول الرقمي إيمانا منه بأهميته في جميع المجالات، وقطعت مصر مشوارا ملموسا على صعيد تطوير البنية التحتية وتوطين التكنولوجيا حيث يتم بناء مركز معلومات مركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى "عقل مصر"





هذا وقد تم فتح باب النقاش للطلاب حيث أجاب على استفسارات الطلاب موجها لهم حديثه بعدم الاعتماد على الشهادة الجامعية وعليهم بالبحث والتطور وتنمية المهارات ليكونوا على استعداد لمواجهة التحديات التي سيواجهونها في مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات.





وقام الدكتور أحمد جابر شديد بتقديم درع جامعة الفيوم للدكتور عبدالوهاب غنيم تقديرا لمجهوداته داخل مصر وخارجها.













استقبل الدكتور أحمد جابر شديد الدكتوره هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات بحضور الأستاذ الدكتور رانيا أبوالسعود عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمهندس علاء البحيرى المدير التنفيذي لمعهد تكنولوجيا المعلومات .

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن اللقاء يأتي ضمن خطة جامعة الفيوم لإنشاء بيئة تكنولوجية حديثة تخدم الطلاب، وتعظيم الاستفادة من خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية

وأضاف شديد أن اللقاء تضمن عرضا مقترحا وتصورًا لإنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم وذلك لتدريب الطلاب والخريجين على تنمية قدراتهم المعرفية في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم مهارات العمل الحر والإبداع وريادة الأعمال.

















