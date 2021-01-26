ملك تايلاند يجعل عشيقته الملكة الثانية للبلاد.. تفاصيل

زعمت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن ملك تايلاند المستهتر جعل عشيقته الملكة الثانية في البلاد ، على الرغم من سجنها سابقًا بسبب "عدم احترامها" للملكة الحالية.

منح الملك ماها فاجيرالونجكورن ، 68 عاما، عشيقته بسينينات وونجفاجيراباكدي التتويج الملكي يوم الثلاثاء في عيد ميلادها السادس والثلاثين ، حسبما ذكرت صحيفة بيلد.

ارتدى الزوجان معاطف زرقاء متطابقة أثناء إطلاقهما للأسماك والطيور في احتفال بوذي بمناسبة عيد ميلادها في رصيف واسوكري في بانكوك.

وكانت قرينة الملك الثانية طردت من القصر وسجنت لمحاولتها منع تتويج منافستها الملكة سوديثا في عام 2019.

في الشهر الماضي ، تم تسريب مجموعة من صور السيلفي العارية التي قيل أن سينينات التقطتها على الإنترنت ، وكشفت عن الاقتتال الداخلي المرير الذي لا يزال محتدما في المحكمة بين حريم عشيقات الملك.