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بورسعيد: استكمال السجلات الطبية لـ 650 ألف منتفع بالتأمين الشامل..فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:56 م
محمد فهيم
محمد فهيم
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد فهيم موسى، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنه حتى هذه اللحظة تم استكمال السجلات الطبية لـ 650 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ضمن النظام الموحد للسجلات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل.

أضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن السجل يتضمن تسجيل كافة ما يحدث للمريض من فحوصات وتحاليل وأشعات وعلاج وعمليات جراحية طبقًا لنماذج موحدة سيتم تعميمها بكافة فروع الهيئة على مستوى الجمهورية.

وأكد مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهدف الأساسي للمنظومة أن يكون للمريض ملف طبي موحد وشامل إلكترونيًا، مشددًا على أن المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل يتم إجراء فحص شامل له لحالته الصحية الراهنة بما فيها فصيلة الدم وصورة الدم الكاملة لاكتشاف الأمراض المزمنة وتحديد ما يحتاجه.

وفى سياق أخر، أكد موسى أن مستشفى السلام إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد توفر هذه الخدمة الطبية المتقدمة على يد أمهر الأطباء داخل المستشفى، كما توفر العديد من التخصصات الطبية الأخرى في مجال جراحات الأورام والمخ والأعصاب والوجه والفكين والتجميل على مستوى عالي ومتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.
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