عبد الرزاق حمد الله على رأس التشكيلة المثالية لـ دوري أبطال آسيا 2020

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020، حسب تصويت الجمهور.
وشهدت التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2020، تواجد ثنائي النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله وسلطان الغنام.
وجاءت التشكيلة المثالية لمسابقة دوري أبطال آسيا 2020، حسبما أعلن الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، كالتالي:
حراسة المرمى: حامد لاك " بيرسيبوليس"
خط الدفاع: سلطان الغنام " النصر السعودي" - حسين كناني " بيرسيبوليس الإيراني - شجاعي خليل "بيرسبوليس" - سعيد آغاني " بيرسيبوليس".
خط الوسط: بشار رسن " بيرسيبوليس" - تيروهيتو ناكاجاوا " يوكوهاما الياباني" - تاكويا كيدا " يوكوهاما الياباني".
خط الهجوم: مهدي قارا " بيرسيبوليس - عبد الرزاق حمد الله " النصر السعودي " - جونيور نيجراو " أولسان هيونداي".