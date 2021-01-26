ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الرزاق حمد الله على رأس التشكيلة المثالية لـ دوري أبطال آسيا 2020

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:02 م
عبدالرزاق حمد الله
عبدالرزاق حمد الله
Advertisements
محمد السعيد
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020، حسب تصويت الجمهور.

وشهدت التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2020، تواجد ثنائي النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله وسلطان الغنام.

وجاءت التشكيلة المثالية لمسابقة دوري أبطال آسيا 2020، حسبما أعلن الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، كالتالي:

حراسة المرمى: حامد لاك " بيرسيبوليس"

خط الدفاع: سلطان الغنام " النصر السعودي" -  حسين كناني " بيرسيبوليس الإيراني -  شجاعي خليل "بيرسبوليس" -  سعيد آغاني " بيرسيبوليس".

خط الوسط: بشار رسن " بيرسيبوليس" - تيروهيتو ناكاجاوا " يوكوهاما الياباني" -  تاكويا كيدا " يوكوهاما الياباني".

خط الهجوم: مهدي قارا " بيرسيبوليس - عبد الرزاق حمد الله " النصر السعودي " - جونيور نيجراو " أولسان هيونداي".



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النصر السعودي يصعد أزمة دوري أبطال آسيا إلى المحكمة الدولية

أبطال آسيا .. هيونداي الكوري يضرب شنجهاي الصيني بثلاثية

تقارير سعودية تكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب النصر

بعد تراجع مستواه.. هل يوافق النصر السعودي على رحيل نجم الفريق حمد الله لـ قطر؟

أولسان الكورى يهزم بيرسبوليس الايرانى 2-1 ويتوج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية

منافس الأهلي المحتمل.. حصد لقب بطل آسيا وتأهل لمونديال الأندية للمرة الثانية

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. المريخ السوداني يضم كاسونجو مهاجم الزمالك السابق

قبل مباراة اليوم... الأهلي يتفوق على بيراميدز في تاريخ مواجهات الفريقين

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

نخلتين وجمل..برلماني يسيء لدولة عربية تحت القبة والبرلمان يحذف كلماته من المضبطة

لقاء على الهواء يجمع عبير صبري وشقيقتها المذيعة مروة.. شاهد

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب إيران

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور