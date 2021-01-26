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تعليم

استحداث برنامجين جديدين في الذكاء الاصطناعي والحوسبة بجامعة سوهاج

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:16 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اعتماد برنامجين جديدين في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والحوسبة والمعلوماتية الحيوية، كبرامج خاصة بكلية الحاسبات والمعلومات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للبرامج الخاصة الذي عقد بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجديد، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور النميري علام زناتي عميد الكلية، والدكتور محمد حشمت منسق برنامج الذكاء الاصطناعي، عمر ابودوح مدير عام شئون طلاب المركزية، ولفيف من أعضاء المجلس.


وقال الدكتور أحمد عزيز إن البرنامجين الجديدين يمنحان درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات في تخصص الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتخصص الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، موضحًا أن الهدف من اعتماد تلك البرامج إعداد خريج متميز لديه المهارات اللازمة لمسايرة التقدم في تكنولوجيا المعلومات بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الدكتور النميري علام، أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال منها اعتماد اللائحة المالية للبرنامجين، تحديد الساعات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، اعتماد الجداول الدراسية للفصلين الدراسيين الأول والثاني، مضيفًا أنه تم قبول ١٨ طالبا بالبرنامجين.
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