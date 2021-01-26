كلهم مشيوا وسابوني.. صلاح عبد الله ينشر صورة لأشقائه

شارك الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لجميع اشقاءه بعد وفاتهم.





وكتب صلاح عبد الله قائلا: "في اليوم الأول للسنة السابعة والستين من عمري إسمحولي أذكرهم وأشكرهم وأدعيلهم.. كلهم مشيوا وسابوني قاعد، شاكر حامد راضي وصامد، راضي بحكمتك وطمعان في رحمتك،فبلغهم سلامي، وآخر كلامي، طهرني من أثامي، وأعِني على طاعتك وأحسِن ختامي #أحسن_ختامي_ياالله".





وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.





مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.