ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كلهم مشيوا وسابوني.. صلاح عبد الله ينشر صورة لأشقائه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:09 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان صلاح عبد الله  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لجميع اشقاءه بعد وفاتهم.

وكتب صلاح عبد الله قائلا: "في اليوم الأول للسنة السابعة والستين من عمري إسمحولي أذكرهم وأشكرهم وأدعيلهم.. كلهم مشيوا وسابوني قاعد، شاكر حامد راضي وصامد، راضي بحكمتك وطمعان في رحمتك،فبلغهم سلامي، وآخر كلامي، طهرني من أثامي، وأعِني على طاعتك وأحسِن ختامي #أحسن_ختامي_ياالله".

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. 

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أوس أوس عن 2020 : أسوأ سنة في حياتي

اسمع كلام أبوك .. أوس أوس يهنئ محمد أنور بعيد ميلاده

صلاح عبد الله عن انتشار فيروس كورونا: في التباعد حياة والكمامة السلامة

وحشتني أوى .. أوس أوس يحيي الذكرى الثالثة لوفاة والده

ابويا الغالي.. مي كساب تهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده

ميرنا نور الدين تهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده: أحلى بهلول في الدنيا

ترشيحاتنا

بفرمان كلوب.. ليفربول يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

عمره 38 عاما.. تشاتشيتش: مندهش من تعاقد بيراميدز مع شريف إكرامي

أخبار الفن .. مصرع ممثلة شهيرة في ظروف غامضة .. ومحمد نجاتي: الجمهور حقه يزعل من استعراض الفنانين لثرواتهم

قبل مواجهة الأهلي.. المريخ السوداني يضم كاسونجو مهاجم الزمالك السابق

خالد الغندور يوجه صدمة لـ جماهير الزمالك بشأن رحيل مصطفى محمد

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور