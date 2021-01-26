خاص| ابنة المنوفية الحاصلة على جائزة عالمية: السعي وراء الحلم سبب نجاحي.. و"سابق ولاحق" له دور في حياتي.. صور

لم تكن تعلم صاحبة الـ ٢٨ عاما انها ستكون محط أنظار الجميع ليتسابق العشرات في الوصول إليها.. رانيا الغباشي ابنة مركز الباجور بمحافظة المنوفية والتي حصلت على جائزة ستيفي العالمية.





حلمت أن تكون مصممة سيارات على مدار سنوات وتحقق الحلم لتصبح رائدة في مجالها هندسة ميكانيكيا السيارات وتصبح أول وأصغر مهندسة ميكانيكا مصرية وأفريقية وعربية تفوز بجائزة «ستيفي» للسيدات في مجال الأعمال لفئة صناعة السيارات.





وفي حديثها لصدى البلد، قالت رانيا الغباشي إنها تخرجت من كلية الهندسة جامعة المنوفية دفعة ٢١٠٤ قسم التصميم الميكانيكي والإنتاج ، وبعد ٥ اشهر من البحث عن فرصة عمل وجدت فرصة عمل في أحد المصانع ولكنهم اخبروها أنهم يحتاجون سكرتارية فقبلت العمل وخلال المقابلة أكدت لهم أن مجالها هو ميكانيكيا التصميم لتقنع لجنة المقابلة ويتم تعيينها في مصنع بمدينة السادات لصناعة الألواح المعدنية.





وأكدت أنها صممت ألواحا معدنية تم تصديرها لفرنسا كأول مرة في تاريخ المصنع وترقت في عملها وانتقلت إلى العمل في شركة للاستشارات الهندسية لميكانيكا التصميم وخدمات الهندسة العكسية وتصميم وصيانة بعض قطع الغيار.





وأضافت: أنها تم عقد العديد من المبادرات من شركتها وكانت من ضمن المبادرات دورات تدريبية للمرأة السعودية برعاية كبرى الجامعات السعودية.





وأشارت إلى أن كان حلمها هو تصميم السيارات منذ أن كانت في الصغر حيث كان يكافئها والداها بسيارات وطائرات وانطلق حلمها من كارتون سابق ولاحق حيث أصبحت عاشقة للسيارات وتمنت أن يصبح لها اسم ذات يوم في تصميم السيارات.





وتابعت الغباشي، ان مشروع تخرجها كان تصميم سيارة سباق ضمن فريق عمل حيث اشتركوا في العديد من المسابقات ومنها مسابقة عالمية في انجلترا بين جامعات كبرى وحصدوا العديد من المراكز مما أعطى الكثير من الخبرات.





وأشارت إلى أنها انتقلت للعمل في جنرال موتورز كأول المهندسات في مجالها.





ولفت إلى أن جائزه ستيفي لم تكن الأولى حيث حصلت من قبل على جائزة من أمريكا تحت مسمى الإبداع والابتكار وريادة الأعمال للسيدات فقط حيث تم اختيارها من السفارة الامريكية ضمن ١٠ أفراد علي مستوى الجمهورية للسفر إلى مصانع امريكا للتعرف على أحدث التكنولوجيا في التصنيع لمدة شهر ونصف كما سافرت إلى العديد من دول الشرق الأوسط للمشاركة في مشاريع ضخمة.





وعن جائزه ستيفي أورد قالت رانيا الغباشي إنها جائزة تضم ٨ برامج لتكريم الموظفين ورؤساء الشركات بمثابة أوسكار الأعمال في أمريكا تقدم إليها أونلاين عن طريق صديقة أردنية تعرفت عليها خلال جولتها وتدريبات قاما بها في الاردن.





وأضافت انها فازت بالجائزة الفضية من بين ١٥٠٠ متسابقة من ٣٣ دولة بأعمار كبيرة وشركات كبرى عالمية، ولكن جاءت الجائزة بفوزى بعد تقييم مشروعي المقدم من لجنة التحكيم.





وتابعت أن مشروعها كان في قطاع تصميم السيارات حيث كان يعتمد علي تصميم قطع الغيار المستوردة لإنتاجها محليا بعد الموافقة عليه من الجهات المصنعة من الشركه الأم.





وعن نصيحتها للشباب وجهت رانيا رسالة أنه لابد من السعي وراء تحقيق الاحلام قائلة " خليك ورا حلمك وسيبك من الناس", موضحة أنها ظلت تبحث عن عمل ٥ أشهر وذلك لمحدودية مجال عملها وان معظم الفتيات لا يفضلن هذا المجال.



