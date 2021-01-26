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توك شو

لقاء على الهواء يجمع عبير صبري وشقيقتها المذيعة مروة.. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:11 م
عبير صبرى
عبير صبرى
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة عبير صبرى ، إنها  قامت بتربيه مروة أختها منذ الصغر ، وتتعامل معها وكأنها ابنتها المسؤلة منها و تتمنى لها النجاح والتوفيق الدائم .

وأضافت الفنانة عبير صبرى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج بنت البلد ، المذاع على فضائية المحور ، أثناء ضيافة نشوى مصطفى لأختها الإعلامية مروة صبرى، أن أهم شئ لدى اختها هو الشغل والنجاح فيه .

وأشارت ، إلى أن مروة ذكية وحكيمة وشاطرة ، وتطمح دائما للتميز والنجاح والاختلاف ،  منوهه إلى أنها تمتلك بعض العيوب الصغيرة مثل العصبية والغيرة .

وتابعت الفنانة عبير صبرى ، أنها تشارك مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى فى عمل جديد رمضان القادم 2021 .
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