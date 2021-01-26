لقاء على الهواء يجمع عبير صبري وشقيقتها المذيعة مروة.. شاهد

قالت الفنانة عبير صبرى ، إنها قامت بتربيه مروة أختها منذ الصغر ، وتتعامل معها وكأنها ابنتها المسؤلة منها و تتمنى لها النجاح والتوفيق الدائم .





وأضافت الفنانة عبير صبرى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج بنت البلد ، المذاع على فضائية المحور ، أثناء ضيافة نشوى مصطفى لأختها الإعلامية مروة صبرى، أن أهم شئ لدى اختها هو الشغل والنجاح فيه .





وأشارت ، إلى أن مروة ذكية وحكيمة وشاطرة ، وتطمح دائما للتميز والنجاح والاختلاف ، منوهه إلى أنها تمتلك بعض العيوب الصغيرة مثل العصبية والغيرة .



