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برلمان

مصطفى بكري عن ديون وزارة الطيران: الوزير غير مسئول والسبب يعود لشراء طائرات سابقا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:15 م
النائب مصطفى بكري،
النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن أكثر ما يؤلمه يتمثل في حجم الديون المتراكمة على وزارة الطيران التي تقدر بنحو 21 مليار جنيه، مضيفًا "نعلم أن الوزير غير مسئول، والسبب يعود لشراء طائرات سابقًا، فضلًا عن الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.. لكن يجب أن نعرف ما هو التصور لإنهاء هذا الحجم من الديون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الطيران المدني بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية.

وأضاف "بكري"، موجهًا حديثه إلى وزير الطيران، "لقد تحملتم مشقة العمل الدؤوب خلال جائحة فيروس كورونا، وكان هناك نجاح مبهر فيما يتعلق بنقل المصريين من الخارج، وكنت أتواصل شخصيا مع الوزير، وبعد ساعات نجد طيارة للمكان المحدد". 

وشدد النائب مصطفي بكري، في كلمته، على أهمية أن تكون هناك نظرة إلي مطارات الصعيد لاسيما سوهاج.

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