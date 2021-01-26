صناعة النواب تطالب بوضع خطة لزيادة أسطول الطائرات في مصر

وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من الانتقادات بشأن شركة مصر للطيران ووزارة الطيران المدني، وقال "للأسف أحزننى التحدث عن فكرة أن شركة مصر للطيران هى شركة خدمية أكثر منها شركة اقتصادية".





وأضاف النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، "كنت أتمنى رؤية خطة الوزارة فى تطوير شركة مصر للطيران وزيادة أسطول الطائرات بشكل كبير".





جاء ذلك خلال تعقيبه على بيان محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.





وقال "السلاب"، "عندما نرى أنه كان لدينا فى عام 2008 نحو 45 طائرة، والآن أصبح لدينا 70 فقط، فذلك ليس النمو المرجو لشركة مصر للطيران، التى تمثل واجهة مصر، والتى من المفترض أن تكون أكبر مصدر للدخل السياحي بالبلاد"، متابعا "هناك شركات بدأت معنا، وكانت تمتلك 35 طائرة، وأصبح لديها 130 طائرة الآن، وهو أمر يحزننى جدًا".





وتساءل السلاب، عن خطة الوزارة فى تنمية الطائرات، ومعايير اختيار الطائرات، مشيرًا إلى أن مصر قامت بشراء 12 طائرة "إيرباص 220"، وبعدها فوجئنا أن تكلفة تشغيل هذه الطائرة كبيرة جدًا، لاسيما وأنها مصنعة للطيران فى الأجواء الباردة، متسائلًا عن خطة الوزارة للتعامل مع تلك الأزمة، خاصة وأننا لا نمتلك جهاز المحاكاة الخاص بتلك الطائرة، ما يجعل تكلفة تدريب الطيارين عليها عالية جدًا.





وأشار إلى أهمية تدريب الطيارين، قائلًا: "نعلم جيدًا أن الطيار المصرى أعظم طيار فى العالم، ولكن مع عدم التشغيل الكثير بسبب أزمة كورونا، أدى إلى ضعف جودة الطيران". متسائلًا عن خطة الوزارة لتدريب الطيارين وتعظيم جودة الطيران.





وأضاف "أيضًا بالنسبة للخدمات الأرضية بالمطارات، أرى أنها لم يتم تحديثها منذ فترة، الخدمات لم تُحدَث بها، ولاسيما أنها واجهة مصر".





وطالب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزير الطيران المدني، برؤية واضحة عن الطيران المصرى خلال السنوات العشر المقبلة، وكيفية تطوير الطيران المصرى.



