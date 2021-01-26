سعاد حسني تتصدر تويتر في ذكرى ميلادها

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سعاد_حسني ، احياء لذكرى ميلادها.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏26/1 ذكرى ميلاد السندريلا ‎ #سعاد_حسني " و "‏الله يرحم الفنانة سعاد حسني".





وقال آخرون "‏عندما يجتمع الفن والروح والجمال في شخص واحد، السندريلا سعاد حسني ، الله يرحمها" و "‏‎الله يرحمها.... ويحتسبها شهيدة غدر بها مجرم أن شاء الله في ميزان حسناتها والله غفور رحيم أما خفة دمها وروحها وجمالها لن يأتي بعدها أبد‎#سعاد_حسني".





تحل اليوم الثلاثاء 26 يناير ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني والتي قدمت العديد من الإعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني الكبير .





كان لسعاد حسني 3 وصايا طلبتها من صديقها الدكتور عصام حسني، طبيب التخدير وعلاج الأورام، والذي شرع لتنفيذها بعد رحيلها، وأول وصية هي كتابة كتاب عن أسرارها وهو ما حققه لها بالفعل.











