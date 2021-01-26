ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القطاع الخاص.. وزيرة التعاون الدولي تكشف خطة الحكومة لتنمية الاستثمار

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:18 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
Advertisements
محمد عثمان
أعلنت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الحكومة تريد أن يلعب القطاع الخاص دورًا أكبر، في السوق، على الرغم من غياب الاستثمار الخاص وتأخر مبيعات الأسهم في الشركات الكومية بسبب تراجع السوق وتداعيات فيروس كورونا.

وقالت المشاط في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء، إن النشاط الاقتصادي الذي تقوده الدولة، ساعد في تخفيف تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، مؤكدة أن مصر في وضع جيد للاستفادة من تمويل التنمية طويلة الأجل من عدة جهات مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأوضحت المشاط أن كل تلك الجهات يمكنها دعم القطاع الخاص، بينما يتم رفع معايير الحوكمة والبيئة.

وأشارت المشاط إلى استخدام استراتيجية الطاقة المتجددة بشكل أكبر في تمويل العديد من المشاريع، ليس فقط المشاريع الحكومية، بل ومشاريع القطاع الخاص أيضًا، مضيفة: "لقد أعلنا أن عام 2021 بالنسبة لنا هو عام لمزيد من المشاركة من جانب القطاع الخاص".

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر لديها محفظة تمويل تنموي بقيمة 25 مليار دولار، وجذبت 9 مليار دولار في عام 2020، موضحة أن ثلث هذا التمويل موجه إلى القطاع الخاص.

وأضافت أن تمويل التنمية يمثل حوالي 10% من الدين العام و25% من الدين الخارجي، وقد ذهب جزء كبير من التمويل إلى مجالات مثل النقل والبنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعاون الدولي 2020| التمويلات التنموية للقطاع الخاص بلغت 3.2 مليار دولار.. و6 شركاء وفروا التمويلات

تمويلات تنموية بمبلغ 9.8 مليار.. وزيرة التعاون الدولى: حققنا إنجازات وتجاحات عدة رغم تحديات 2020

وزيرة التعاون الدولي: تمويلات تنموية بـ 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة ..فيديو

التعاون الدولي 2020| تمويلات تنموية بقيمة 677 مليون دولار لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول

التعاون الدولي 2020| تمويلات تنموية بقيمة 505 ملايين دولار لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

377 مشروعًا.. التعاون الدولي: محفظة التمويلات التنموية الجارية فى مصر حاليا تبلغ 25 مليار دولار

ترشيحاتنا

بيان رسمي من الحكومة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

بعد كثرة الشائعات.. ننشر الموقف الرسمي بشأن موعد امتحانات التيرم الأول في المدارس والجامعات

مصر دولة ذات سيادة.. شكري: نتمنى التزام قطر بشروط بيان العلا بحسن نية

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور

خطوة سعودية كبرى لتوفير لقاحات كورونا للدول لعربية

محمد مهران ردا على انتقاد مشهد الحفلة في "لؤلؤ": العمل ليس مبنيا على أحداث حقيقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور