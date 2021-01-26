أحمد الأحمر يتحدى: هنعمل أقصى حاجة عندنا أمام الدنمارك.. شاهد

أكد أحمد الأحمر قائد المنتخب الوطني لكرة اليد، قدرة الفراعنة على تحقيق الفوز خلال مواجهة منتخب الدنمارك، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر، خلال الفترة الحالية، في المباراة المقررة إقامتها في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء، على صالة ستاد القاهرة الدولي بعد أن صعد الفريق لدور الثمانية، عقب التعادل في المباراة الأخيرة أمام منتخب سلوفينيا، 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركي.





وكتب أحمد الأحمر، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «إن شاء الله هنعمل أكتر حاجة عندنا وبإذن الله ربنا هيكرمنا».





ويأمل منتخب مصر في تخطي منتخب الدنمارك، والوصول للمربع الذهبي، خاصة وأن البطولة تقام على أرض مصر، بجانب الطموحات الكبيرة لدى الجميع بقوة المنتخب الحالي، لتحقيق نتائج ومركز جيد في هذه البطولة بفضل الخبرات الكبيرة التي يضمها.