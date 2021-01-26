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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تطوير الأسواق العشوائية وإنشاء حديقة مجانية للمواطنين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:35 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرصه على استمرار التواصل مع مجلس الجامعة؛ لعرض أحدث المستجدات في المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مدينة كفر الشيخ سوف تشهد تطوير الأسواق العشوائية، ومنها سوق ميت علوان، وسوق سيدي مبارك، ومنطقة الحكر الوسطاني.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم توفير أماكن للباعة الجائلين مع الاهتمام بالطرق الداخلية بين مراكز المحافظة، منوهًا بدعم الدولة لمحافظة كفر الشيخ.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ، تطوير إستاد كفر الشيخ، وإنشاء حديقة مجانية للمواطنين، مشيدًا بإنتاج عمل الزملاء في المحافظة وشباب الخريجين بأفكارهم الشابة التي ساعدت بشكل ملحوظ على سرعة الإنجاز.


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