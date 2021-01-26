محافظ ومدير أمن الأقصر يضعان الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة

وضع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومدير hgأمن اللواء خالد عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة المصرية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

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وعزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، وبعد نهاية المراسم تم تبادل الدروع بين محافظ الأقصر ومدير أمن الأقصر، وبين قيادات القوات المسلحة وقيادات الشرطة.





وأكد محافظ الأقصر، على تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة واعتزازهم بتضحياتهم وبطولاتهم ودورهم في حماية أمن وأمان الوطن بكل الصدق والإخلاص والتفاني، وذلك إلى جانب أشقائهم من رجال الجيش المصري العظيم.



