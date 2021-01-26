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محافظات

محافظ ومدير أمن الأقصر يضعان الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:20 م
صدى البلد
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شمس يونس
وضع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومدير hgأمن اللواء خالد عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة المصرية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعدد من قيادات القوات المسلحة.
وعزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، وبعد نهاية المراسم تم تبادل الدروع بين محافظ الأقصر ومدير أمن الأقصر، وبين قيادات القوات المسلحة وقيادات الشرطة.

وأكد محافظ الأقصر، على تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة  واعتزازهم بتضحياتهم وبطولاتهم ودورهم في حماية أمن وأمان الوطن بكل الصدق والإخلاص والتفاني، وذلك إلى جانب أشقائهم من رجال الجيش المصري العظيم.

حضر المراسم كلا من نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، واللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد،  واللواء أركان حرب طيار يسري السيد عبد الحميد قائد المنطقة الجوية الجنوبية، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، والسادة مساعدي مدير أمن الأقصر، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات الأمنية والجهات الرقابية، وعدد من قيادات القوات المسلحة.
محافظ ومدير أمن الأقصر يضعان الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة
محافظ ومدير أمن الأقصر يضعان الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة
محافظ ومدير أمن الأقصر يضعان الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة
محافظ ومدير أمن الأقصر يضعان الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة
محافظ ومدير أمن الأقصر يضعان الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة
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