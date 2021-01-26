محتجون يقتربون من مقر البرلمان التونسي والأمن يغلق الطرق.. شاهد

عرضت قناة إكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح الاحتجاجات و المظاهرات التى تشهدها تونس وسط مطالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشى.





وأوضحت القناة أن الأجهزة الأمنية فى تونس قامت بعزيز قواتها أمام مبنى البرلمان، بعد أن انطلقت مسيرات احتجاجية، اليوم ، قرب مبني البرلمان التونسي في العاصمة تونس.





ودارت مواجهات بين الأمن والمحتجين في محيط البرلمان بحي باردو بعد محاولة المحتجين اقتحام الحاجز الأمني، حيث حاولوا وقفهم عن الوصول إلى مبنى النواب.





وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، إن مواجهات دارات بين الأمن والمحتجين، بعد محاولة المتظاهرين اقتحام الحاجز الأمني ورشق الأمن بقوارير الماء و الحجارة.





يأتي هذا الاحتجاج الشعبي إثر الإعلان عن وفاة محتج أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينة سبيطلة التونسية.





وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، بسحب الثقة من الحكومة ورئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، معلنة عن مقاطعتها للجلسة.





وقالت موسى، في كلمة لها اليوم ، إن وزير الداخلية المقترح ضمن التعديل الوزاري الأخير في الحكومة التونسية، تتم مكافأته لتستره على اتحاد علماء المسلمين في البلاد.





وتأتي تصريحات موسى، تزامنًا مع انطلاق جلسة البرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري.