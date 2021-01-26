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حوادث

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بـ شبراخيت.. ووالدتها تناشد مدير أمن البحيرة إعادتها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:46 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شهدت قرية الدفراوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة اختفاء فتاة تبلغ من العمر ٣٢ سنة وتعاني من مرض نفسي، عقب خروجها للجلوس أمام منزلها بذات الناحية، إلا أنها لم تعد للمنزل مرة أخرى.


أوضح شقيق والد الفتاة المختفية أنه تم تحرير محضر بمركز شرطة شبراخيت باختفاء  الفتاة، وذلك عقب مرور 24 ساعة على الواقعة طبقا للقانون، وأنهم لم يتلقوا أى اتصال من أحد لطلب فدية أو شىء من هذا القبيل، وأن الأسرة لا تربطها خصومات أو خلافات مع أحد، وأنهم ينتظرون عودة الفتاة فى كل لحظة.


ناشد شقيق والد الفتاة المختفية، وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، التدخل من أجل كشف غموض اختفاء الفتاة وإعادتها لأحضان والدتها التى انهارت وساءت حالتها عقب اختفاء ابنتها.


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