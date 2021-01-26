رابطة الدوري الإنجليزي تقر تعديلات جديدة على قوانين التسلل





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فأن رابطة الدوري الإنجليزي بعد هدف بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في شباك أستون فيلا، فأن مثل هذا الهدف لن يحتسب بسبب مشاركة رودري في اللعبة بعد أن كان متسللًا، وتسبب في تمرير مدافع أستون فيلا الكرة بالخطأ لـ برناندو وأي لاعب سيكرر تصرف رودري سيحتسب كخطأ.





وأشارت الصحيفة أنه إذا كان اللاعب في موضع تسلل ولكن لم يشترك مع مدافع الخصم، فسيعتبر موقف اللاعب سليم.





وشهدت الجولة الماضية في البريميرليج لغطًا تحكيميًا في مباراة فريقي أستون فيلا ومانشستر سيتي، بعدما تسبب رودريجو الذي كان في موقف تسلل في تمرير مدافع أستون فيلا للكرة بشكل خاطئ ما ترتب عليها هدفًا للسيتيزين.

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن رابطة الدوري الإنجليزي وجهت حكام المسابقة ببعض التعديلات في قوانين التسلل.