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رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. المريخ السوداني لـ صدى البلد: سنضم 4 صفقات من العيار الثقيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:33 م
فريق المريخ السوداني
فريق المريخ السوداني
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محمد السعيد
أكد مصدر بنادي المريخ السوداني، أنه سيتم تدعيم الفريق بـ 4 صفقات من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعدادا لخوض دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر لصدى البلد، إن رجل الأعمال أحمد طه التازي الرئيس الشرفي لنادي المريخ، سيدعم الفريق بـ 4 صفقات من العيار الثقيل، قبل خوض منافسات دوري الأبطال.

يذكر أن  نادى المريخ السوداني  أعلن أمس الاثنين، تعاقده مع  الصربي ميودراج بيسيتش المدير الفني الأسبق للإسماعيلي لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة .

وكان الفرنسي جوميز المدير الفنى للمريخ أعلن رحيله عن تدريب الفريق قبل عدة أيام ، وهو الأمر الذى أدى إلى تعاقد المريخ مع ميودراج لتولى تدريب الفريق .

وتضم مجموعة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، كلا من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا الكونغولي.

ومن المقرر أن يواجه المريخ السوداني نظيره الأهلي يوم 16 فبراير المقبل، في افتتاح مواجهاته في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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