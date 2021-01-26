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برلمان

بعد إحالته للجنة.. تضامن النواب تبحث بيان وزارة التموين بحضور الوزير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:36 م
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
بدأ منذ قليل انعقاد لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وبحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين  لرصد ومتابعة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك عقب إحالة رئيس مجلس النواب بجلسته التي عقدت يوم الأثنين الماضي لبيان وزير التموين إلى لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة  لبحثه والتأكد من صحتها وما ورد فيه ودراسة كافة التفاصيل وتشكيل لجان للتأكد منه صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الإعلامي للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة تضامن النواب .

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الاقتصادية عقدت  اجتماعين الاحد و اليوم الثلاثاء  وذلك بالقاعة الفرعونية لمناقشة هذا البيان  والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من ايضاحات على أرض الواقع.
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