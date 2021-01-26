عضو بالشيوخ : نرفض تدخل الكونجرس الأمريكي في مصر ولن نقبل وصاية

أدان النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، معتبرا أن هذا التدخل مرفوض جملة وتفصيلا لأن مصر دوله عريقة وذات سيادة ولا تتدخل في شئون أي دولة.





وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن هناك لوائح وقوانين داخل الدولة المصرية يجب أن تحترم وعدم التدخل فيها هو واجب وفرض من الجميع، مشيرا إلى أننا لن نقبل تدخل أي جهة خارجية أو وصاية من أحد.





ورفض عضو مجلس الشيوخ، أي محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان بهدف تحقيق أغراض وأهداف سياسية والدولة قامت بجهود كبيرة لتعزيز جهود أوضاع حقوق الإنسان وغيرها من الملفات، لافتا إلى أنه ليس لدينا معتقلين سياسين في مصر ولكن لدينا متهمين في قضايا تمثل خروجا عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة.