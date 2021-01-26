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برلمان

برلمانى يوجه تساؤلات لوزير الطيران بشأن الموقف التشغيلي لمطارات سفنكس والعاصمة الدولي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:39 م
وزير الطيران في البرلمان
وزير الطيران في البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، توجيه النائب خالد بدوي ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ،عدد من الاسئلة لوزير الطيران  محمد منار عنبه ، بشأن اعمال تطوير المطارات .

سأل النائب وزير الطيران في مجموعة من المحاور بشأن ما تم تطويره في الوزارة بعد ضخ الحكومة حوالي ٥٠ مليار جنيه خلال العام الماضي. 

وقال بدوي ان ازمة الاغلاق العالمي أثرت بشكل كبير على حركة النقل بصفة عامة والطيران بصفة خاصة لارتباطها بمجالات عديدة مثل السياحة والصناعة. 

كما تساءل بدوي حول الموقف التشغيلي لمطارات "سفنكس ٦ اكتوبر - العاصمة الدولي - مطار برنيس" وتساءل ايضًا حول النسبة الاستيعابية سنويًا لهذه المطارات.

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