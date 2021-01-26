محافظ أسوان: حياة كريمة ستغير حياة المواطنين .. وحصرنا جميع الشكاوى

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستقوم بالقضاء على المشكلات التى يعانى منها المواطنون.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه تم عمل أكثر من اجتماع وجلسات استماع مع المواطنين، وتم حصر جميع المطالب بالكامل، فيما يخص جميع القطاعات بالمحافظة.





ولفت إلى أن المبادرة ستعمل على مركزين يمثلان ثلثى المحافظة، موضحًا أن هناك 68 قرية رئيسية، و 321 نجع و تجمع ريفى و 62 منطقة سكنية.





وأكد أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين حياة و معيشة ثلثي المحافظة داخل 68 قرية، موضحًا أنه يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق تلك المبادرة، وتحويل الريف لـ ريف حضاري.



