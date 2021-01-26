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برلمان

هل تنخفض أسعار تذاكر الطيران الداخلى الفترة المقبلة.. الوزير يجيب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:43 م
اسعار تذكار الطيران
اسعار تذكار الطيران
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
قال وزير الطيران المدني محمد منار عنبه، إنه بالرغم من خفض سعر تذكرة الطيران الداخلي إلي 1800 جنية 1500 جنية لمحافظة الأقصر، لكن الإقبال ضعيف، لاسيما وأن الفنادق لم  تقم بخفض أيضا إقامتها،  بما يشجع المواطنين علي الانتقال إلي هذه المناطق.


وأضاف عنبه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه لكي تنجح المبادرة "شتي في مصر" كان يجب أن يكون هناك خفض في تكلفة الإقامة بالفنادق، مضيفًا : لا اضحك عليكم لم تحقق في ضوء ما استعرضته المرجو منها..

وتابع عنبه، في حديثه تعقيبا علي أعضاء مجلس النواب المطالبين بخفض أسعار تذاكر الطيران الداخلية بقوله : أعدكم بنظرة أخري إليها.

وكان وزير الطيران المدني قد استهل كلمته بشكر أعضاء مجلس النواب علي كلماتهم بقوله : من قلبي بشكركم علي النقد البناء، لاسيما وأن السلطتين التنفيذية والتشريعية هما جناحي دفع الدولة للأمام".
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