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رياضة

للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي بطل كأس السوبر لسيدات السلة بعد الفوز على هليوبوليس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:50 م
صدى البلد
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محمد سمير
توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني علي هاشم، بلقب كأس السوبر لموسم 2020، بعد الفوز على نظيره هليوبوليس والذي يقوده فنيًا إيهاب الألفي بنتيجة 92 - 64.

وأقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة نادي الشرقية للدخان بالهرم بدون جمهور وفقًا لقرارات لجنة المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد هذه النسخة هي الأولى على صعيد مسابقات سيدات كرة السلة.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري السوبر الموسم الماضي بعد فوزه على نظيره سبورتنج، فيما حصد هليوبوليس على لقب كأس مصر بعد الفوز على نظيره سموحة.

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