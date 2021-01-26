3 طرق للاستفزاز.. هل تنجح خطة بيراميدز في الإيقاع بالأهلي للمرة الرابعة





رمضان صبحي جاهز للاحتفال





يشتهر رمضان صبحي باحتفالاته المستفزة للخصوم خاصة عندما كان يلعب للنادي الاهلي أمام منافسه التقليدي الزمالك، وكرر حركة الوقوف على الكرة مرتين في مباراتين متتاليتين.





الموقف الآن بين جماهير الاهلي ورمضان صبحي يؤكد نية رمضان لاستعادة هذه الحركة خصوصا بعدما واجه رمضان حربا عاصفة من الجمهور بعد انتقاله لبيراميدز.





الإعلامي هاني حتحوت، قال إن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، يفكر في حيلة لاستفزاز جماهير الأهلي، خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن رمضان صبحي أخبر زملاءه بفريق بيراميدز أنه يرغب في تسجيل هدف ثم الوقوف على الكرة من أجل استفزاز جماهير الأهلي التي هاجمته طيلة الفترة الماضية.

شارة الكابتن





على غرار منح عبدالله السعيد شارة القيادة في اول مواجهة له ضد الاهلي، يدرس مسئولو نادى بيراميدز منح شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم إلى رمضان صبحي خلال مواجهة الأهلى اليوم.





ومنح الشارة لرمضان يأتي كنوع من استفزاز لاعبي الأهلي، وكدعم معنوي لرمضان صبحي الذي يواجه حربا شعواء تفقده كثيرا من مستواه وتفقد نادي بيراميدز تألقه في مباريات الدوري.





نجوم الأهلي قوام بيراميدز الأساسي





يدخل بيراميدز اللقاء مستغلا الروح الحماسية للنجوم الراحلين عن الأهلي من أجل اثبات الذات، ويسعى المدير الفني لبيراميدز إشراك كل نجوم الاهلي السابقين وأبرزهم عبدالله السعيد، ورمضان صبحي، وأحمد فتحي، وشريف إكرامي، غير أن الإصابة قد تمنع أحمد الشيخ من خوض اللقاء.





ويقبع بيراميدز في المركز الخامس برصيد 13 نقطة متخلفا عن المصري بفارق الأهداف بينما الأهلي يتصدر الترتيب برصيد 20 نقطة متفوقا على الزمالك بفارق الأهداف.

قبيل أقل من 120 دقيقة على انطلاق المواجهة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز، باتت الحرب النفسية تشتعل بين الناديين من خلال إطلاق الأخبار التي تستفز الجماهير وربما تصل باللاعبين إلى حالة من عدم التركيز اثناء المباراة.