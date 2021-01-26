خطة النواب تطلب توضيحا من وزير الطيران بشأن الحصول على قرض الـ 50 مليون يورو

وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة تساول لوزير الطيران المدني خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم بضرورة تحديد المسؤولية في توقيع الوزارة لقرض بمبلغ 50 مليون يورو عام 2013 وذلك بغرض تطوير الملاحة الجوية وتبين أن القرض انتهت مدتة عام 2020 وان المبلغ المستخدم منة 4 مليون يورو فقط بنسبة 8% من القرض .





و طالب سالم الوزير بضرورة توضيح أسباب الحصول علي القرض وأسباب عدم الاستخدام و علي ماذا تم انفاق 4 مليون يورو دون تنفيذ المشروع.





كما طالب وكيل الخطة والموازنة بضرورة تطوير الخدمات بمطار سوهاج وانشاء الحجر الصحي بة و ضرورة التجهيز لاستقبال الجثامين للمتوفيين من أبناء سوهاج والمحافظات الأخري من العاملين بالخارج وهم مئات الآلاف نظرا المشقة والتكلفة العالية التي يتحملها أسر ذوي هولاء المواطنين عند نقل الجثامين لمطار القاهرة أو الاقصر.





و اكد سالم أن الدولة تتجه الان نحو إعادة الهيكلة ودراسة الهياكل التنظيمية للوزارات والجهات ونري جميعا أن هناك تكرار في الاختصاصات والأهداف ما بين ديوان وزارة الطيران المدني وبين سلطة الطيران المدني وصندوق دعم الطيران وبناء علية سال سالم الوزير عن روية الوزارة نحو الدمج وإزالة الاشتباكات الإدارية وتكرار الاختصاصات .