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رياضة

قبل انطلاق مبارة الأهلى وبيراميدز.. كهربا يتصدر تريند تويتر.. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:17 م
صدى البلد
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سيد احمد
تصدر نجم النادى الاهلى محمود كهربا تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قبل انطلاق مبارة النادى الاهلى و بيراميدز فى الدورى المصرى الممتاز . 


ودشن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى  هاشتاج " كهربا " عبر تويتر و تصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 




و ينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم اللقاء المرتقب بين الأهلي وبيراميدز على إستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المصري.

وكانت المباراة الأولى بين الأهلي وبيراميدز بالدوري في موسم 2014 - 2015 عقب صعود فريق بيراميدز " الاسيوطي سابقا " للدوري المصري، ونجح الاهلي خلال مواجهات الفريقين بالدوري في الفوز بـ 4 مباريات وتعادلا في مباراتين وفاز بيراميدز في مباراتين.

وحقق الاهلي اكبر فوز في مواجهات الفريقين عقب فوزه بـ خماسية نظيفه في موسم 2015 

وسجل الأهلي 10 أهداف في مرمي بيراميدز بينما احرز بيراميدز 4 أهداف في الاهلي.

ويعد كل من وليد سليمان و مؤمن زكريا نجما الاهلي هما هدافي مباريات الفريقان الأهلي بينما يعد عمرو السوليه نجم الاهلي هو اكثر للاعب شارك في مباريات الفريقان برصيد 6 مباريات.
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