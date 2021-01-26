الهلال السعودي يكشف عن قميصه الجديد .. شاهد





ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة لـ القميص الجديد والذي ارتداه كل من الفرنسي بافتيمبي جوميز وسلمان الفرج قائد الفريق.





وعلق حساب نادي الهلال على موقع تويتر على إعلان القميص الجديد للفريق:" لأن فنك أصيل"





يذكر أن نادي الهلال تعادل مع الفيصلي بهدف لمثلهما، أمس الاثنين، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري السعودي.

كشف نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، عن قميصه الجديد للفريق الأول لكرة القدم والذي سيرتديه هذا العام.