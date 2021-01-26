برلمانية تطالب بصرف العلاوات الدورية لـ عمال سمنود بالغربية

اكدت النائبه الدكتورة ليلى ابواسماعيل عضو مجلس النواب بالغربيه أنه مازال عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات يعانون من عدم وجود بيئة عمل مستقرة داخل الشركة، وكافة حقوقهم الاصلية التي كفلها لهم قانون العمل المصري يتم منحها لهم بعد عدة.





واوضحت النائبة أن هناك استغاثات ومطالبات وإضرابات وكأنهم يطالبون بزيادة عن حقهم، حيث تتأخر رواتبهم وعلاواتهم مما تسبب فى عدم استقرار هم الأسرى بسبب تعثر الشركه ومعاملتهم السيئه من قبل مجلس الإدارة بهدف تسربحهم وتصفية الشركه ورغم كل ذلك نجد أن إجمالي مايتقاضوه من مرتبات تتراوح كم 1300 الى 1700 جنيه.









وطالبت ابواسماعيل وزير القوى العامله النظر لحقوق عمال شركة الوبريات ونسيج سمنود والمتمثله فى عدم صرف علاوة غلاء المعيشة لعام ۲۰۱۷ بواقع 10 %من الاجر التأميني بحد أدنى 165 جنيه وحد أقصى ۳۳۰ جنيه كذلك أيضا علاوة غلاء المعيشة لعام ۲۰۲۰ وقيمتها 150 جنيه اعتبارا من ً لم يصرف لهم شهر ۷ عام ۲۰۲۰ بالاضافه للحافز الشهرى حيث لم يصرف لهم حوافز منذ عام 2015 ولهم 4 علاوات.





وشدد النائبه على ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بذوى العلاقه وصرف العلاوات الدوريه للعمال والبعد الكامل عن التهديد والوعيد بهم من قبل مجلس الإدارة

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