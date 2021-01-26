بسبب الحاويات الفارغة.. أمريكا تخسر 632 مليون دولار لصالح الصين

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن تحقيقا وجد أن شركات الشحن رفضت حاويات الصادرات الزراعية الأمريكية التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، لصالح إرسال حاويات فارغة إلى الصين لتعبئتها بصادرات صينية أكثر ربحية.





وقالت القناة إن اللجنة البحرية الفيدرالية تلقت التماسات من المصدرين الزراعيين الأمريكيين تحذر من أن التأخير في التجارة لا يهدد الأرباح فحسب، بل يهدد سمعة الصناعة.





أطلقت اللجنة بدورها تحقيقًا في الأمر وتقوم بمراجعة البيانات التجارية من الموانئ الرئيسية في كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي لمعرفة ما إذا كانت شركات النقل التي ترفض تصدير البضائع الأمريكية تمثل انتهاكًا لقانون الشحن.





وأشارت القناة إلى أن القانون يجعل من غير القانوني لشركات النقل ”رفض التعامل أو التفاوض بشكل غير معقول”، أو ”مقاطعة أو اتخاذ أي إجراء منسق آخر يؤدي إلى رفض غير معقول للتعامل”، أو ”الانخراط في سلوك يقيد بشكل غير معقول استخدام الخدمات متعددة الوسائط”.





جاء رفض حاويات التصدير مع دخول الصادرات الزراعية الأمريكية موسم الذروة. في حين أن الصادرات مستمرة لمدة 12 شهرًا، فإن الأشهر من نوفمبر إلى مارس حرجة لأنها تتبع حصاد المحاصيل.





بناءً على الطلبات المنجزة خلال هذه النافذة، يتمتع المنتجون الزراعيون بمزيد من الوضوح في التخطيط للحصاد القادم. خلال أشهر الشتاء، يجتمع المزارعون والمنتجون مع البنوك لتأمين الأموال للحصاد القادم. هناك أيضًا خطر محصول البرازيل، الذي يأتي في فبراير. أكبر درس تعلمه قطاع الزراعة خلال الحرب التجارية الأمريكية مع الصين هو أنه لا توجد عقود مقدسة - يمكن دائمًا تأجيلها إلى موسم آخر أو إلغاؤها تمامًا.





رفضت شركات النقل ما يقدر بـ 177،938 حاوية معروفة باسم TEUs (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا) في أكتوبر ونوفمبر، وفقًا لتحليل البيانات التي تم جمعها من مكتب الإحصاء وموانئ لوس أنجلوس ولونج بيتش ونيويورك ونيوجيرسي.





في منتصف أكتوبر، أخطرت شركات النقل المصدرين الزراعيين بأنهم سيعطون الأولوية لحاويات التصدير الفارغة على الصادرات الزراعية. وقالوا أيضًا إنهم سيرفعون أسعار الصادرات الزراعية الأمريكية إذا تم نقل السلع.





وفقًا لبيانات تجارة الموانئ، بلغ إجمالي عجز حاويات الصادرات لموانئ لونج بيتش ولوس أنجلوس 136392 حاوية مكافئة. تم رفض ما يقدر بـ 41،546 حاوية مكافئة من ميناء نيويورك ونيوجيرسي. وبلغ إجمالي قيمة التجارة التصديرية المفقودة من تلك الحصون 632 مليون دولار.











