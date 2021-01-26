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خبير يكشف أهمية برنامج الإصلاح في دعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:10 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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هاني حسين
قال الدكتور هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرارات الحكومة المصرية مع بداية الجائحة وعدم غلق النشاط الاقتصادي بشكل كامل  ساهم في دعم القطاع الاقتصادي خلال جائحة كورونا .

وأضاف هشام ابراهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  مبادرات الحكومة لدعم قطاع السياحة والاقتصاد  ساهم في امتصاص الآثار السلبية لجائحة كورونا على مصر .

 وتابع هشام ابراهيم:" مصر حافظت على معدل النمو الاقتصادي الإيجابي في ظل جائحة كورونا، ومصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة في ظل جائحة كروان ".

 وأكمل هشام ابراهيم:" في حال عدم تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي كان من الصعب  دعم الاقتصاد في ظل جائحة كورونا ودعم الفئات المتضررة وضبط ميزان المدفوعات ".

 ولفت هشام ابراهيم:"  برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في التعامل مع الجائحة بشكل متميز والإصلاح حافظ على تماسك المجتمع وتلبية احتياجات المواطن من توفير السلع الاستراتيجية ".
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