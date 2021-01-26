جامعة حلوان تعلن المشاركة بالملتقى الخامس لـ«النانو تكنولوجى».. تفاصيل

تابعت جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس ، كما قد اطلقت الجامعة فور بدء اجازة الفصل الدراسى الأول العديد من الانشطة إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.













وفى هذا الاطار صرح مسؤلى إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية شباب جامعة حلوان لصدى البلد عن مشاركة الجامعة بالملتقي القمي الخامس للنانو تكنولوجي وتطبيقاته المقرر اقامته بنظام الاون لاسن تحت اشراف جامعة طنطا .









و اوضحت لطلاب الجامعة المقيدين بالعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ان الملتقى يشمل المجالات الآتية





- جهاز الكتروني

-جهاز ابتكار

- جهاز الميتاترونيك

- أفضل بحث علمي بعنوان (المواد النانوية في الخلايا الشمسية





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و اشارت ادارة رعاية شباب الجامعة انه على الطلاب الراغبين بالمشاركة بالملتقى التقديم عبر الرابط الاتى : (http://nano.tanta.edu.eg/)





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وقد تم فتح باب الكشاركة بالملتقى حتى يوم ٢٠٢١/٢/٢٠.





جدير بالذكر انه ينظم مركز تربية طفل ما قبل المدرسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة مجانية بعنوان " زيادة مناعة الطفل للوقاية من الكورونا" ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية ، والدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. الندوة من تقديم الأستاذة الدكتورة فادية يوسف استاذ صحة الطفل بقسم رياض الأطفال بالكلية.



