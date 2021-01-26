ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تعلن المشاركة بالملتقى الخامس لـ«النانو تكنولوجى».. تفاصيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:01 م
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
تابعت جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس ، كما قد اطلقت الجامعة فور بدء اجازة الفصل الدراسى الأول العديد من الانشطة  إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وفى هذا الاطار صرح مسؤلى   إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية شباب جامعة حلوان  لصدى البلد عن مشاركة الجامعة  بالملتقي القمي الخامس للنانو تكنولوجي وتطبيقاته المقرر اقامته بنظام الاون لاسن تحت اشراف  جامعة طنطا . 


و اوضحت لطلاب الجامعة المقيدين بالعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ان الملتقى يشمل المجالات الآتية

- جهاز الكتروني 
-جهاز ابتكار  
- جهاز الميتاترونيك 
- أفضل بحث علمي بعنوان (المواد النانوية في الخلايا الشمسية

اقرا ايضا : ماذا قدمت وزارة التربية والتعليم لـ القرى الأشد احتياجا حتى الآن؟ تفاصيل

و اشارت ادارة رعاية شباب الجامعة انه على الطلاب الراغبين بالمشاركة بالملتقى التقديم عبر الرابط الاتى :  (http://nano.tanta.edu.eg/)   

اقرا ايضا : مش هتتلغي ولا تتأجل.. أحدث 20 تصريحا رسميا لوزير التعليم لحسم جدل الامتحانات

وقد  تم فتح باب الكشاركة بالملتقى حتى يوم   ٢٠٢١/٢/٢٠. 

جدير بالذكر انه ينظم مركز تربية طفل ما قبل المدرسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة مجانية بعنوان " زيادة مناعة الطفل للوقاية من الكورونا" ، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف  الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية ، والدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. الندوة  من تقديم الأستاذة الدكتورة فادية يوسف استاذ صحة الطفل بقسم رياض الأطفال بالكلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر علوم هندسة المواد

جامعة حلوان في أسبوع.. إعلان قائمة اتحاد الطلاب.. إطلاق قوافل تنموية بـ الصف والبدرشين.. معرض خيري بالتعاون مع روتاري مصر الجديدة

تربية حلوان تجيب.. كيف تزيد مناعة طفلك للوقاية من كورونا؟

أخبار التعليم: مش هتتلغي ولا تتأجل.. أحدث 20 تصريحا رسميا لوزير التعليم لحسم جدل الامتحانات.. التعليم العالي تؤكد تطبيق التعليم الهجين بالفصل الدراسي الثاني

عميدة فنون تطبيقية حلوان: تدريب الطلاب ينمي الصناعة المحلية ويواكب سوق العمل

ترشيحاتنا

السعودية.. تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة نجله

الهلال السوداني يتعاقد مع لاعب إنتر برعاية تركي آل الشيخ

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب

هل تقبل صلاة من يحبس الغازات والبول ؟.. الإفتاء تجيب

وزير التموين يكشف سبب نقص أسطوانات الغاز وتراجع وزنها.. تفاصيل

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين آشعة الشمس.. تعرفي على أبرز 6 فوائد صحية لفيتامين د

طلبها ولم يستلمها.. عرض سيارة معمر القذافي من طراز مايباخ 57S للبيع مقابل 1.17 مليون دولار

بقدرات فنية خاصة.. السيدان الأنيقة سكودا سوبيرب موديل 2021