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حائط صد.. حجازي: مصر تلعب دورا متوازنا لتحقيق الأمن الإقليمي وتراعي مصالح دول الجوار

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:24 م
محمد حجازي
محمد حجازي
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هاني حسين
قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن  مصر تلعب دور متوازن لتحقيق الأمن والاستقرار الاقليمي وليس أمنها القومي فقط ومصر تراعي مصالح دول الجوار كما هو الحال في ليبيا وفلسطين وسوريا والعراق .

وأضاف محمد حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  كل طرف دولي راغب في تحقيق أمن واستقرار المنطقة والدفاع عن مصالحه يقوم بالتنسيق مع مصر ويبني سياساته في المنطقة على احترام الدور المصري في كافة القضايا الإقليمية ".

وتابع محمد حجازي:"  مصر حائط صد ضد المخاطر الواردة من إيران وتركيا، وسياسة مصر الحكيمة والرشيدة تستند على وضع داخلي مستقر وآمن ومتقدم اقتصاديا رغم جائحة كورونا ".

 وأكمل محمد حجازي :"  فيروس كورونا جائحة عالمية أثرت على الدول، ولكن مصر والصين يعتبروا الدولتان اللاتي استطاعا تحقيق نسبة نمو اقتصادي خلال جائحة كورونا ".

 ولفت محمد حجازي:"  مصر تنفذ مشروعات تنموية في كافة القطاعات لصالح المواطن المصري وهذه النهضة الداخلية تنعكس على السياسة الخارجية، وتتمتع سياسة مصر الخارجية بالمصداقية والاحترام ومصر لها علاقات استراتيجية مع امريكا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي ".
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