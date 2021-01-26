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أخبار العالم

قبل أيام من محاكمته.. ترامب يوجه رسالة مهمة إلى أعضاء حزبه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:24 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان
كشف أحد كبار المساعدين السياسيين للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الأخير أمضى عطلة نهاية الأسبوع يطمئن بهدوء النواب الجمهوريين بأنه ليس لديه خطط لإنشاء حزب سياسي جديد.

ووجه ترامب رسالة من خلال المدير السياسي السابق بالبيت الأبيض، بريان جاك، إلى الجمهوريين الذين يفكرون في التصويت لصالح عزل ترامب، حذرهم فيها من أنه سيلاحقهم خلال الانتخابات التمهيدية المقبلة، وفقًا لموقع "بوليتيكو" الأمريكي.

ولم يذكر جاك قضية محاكمة ترامب في اتصالاته مع الجمهوريين، لكنه أراد أن يوصل رسالة إلى أعضاء الحزب مفادها أن ترامب يظل جمهوريًا، وقائدًا للحزب بالنسبة للكثيرين.

وقال السيناتور الجمهوري، كيفين كرامر، إن "الرئيس أرادني أن أعلم أنا وآخرين أن الرئيس جمهوري، ولن يبدأ في إنشاء حزب ثالث، وأن أي شيء سيفعله في السياسة سيكون جمهوريًا".

ويستعد النواب بمجلس الشيوخ الأمريكي، لتأدية اليمين كمحلفين في المحاكمة الثانية لعزل  ترامب، في وقت لاحق من اليوم.

وسلمت إدارة محاكمة ترامب في مجلس النواب - المكونة من مشرعين ديمقراطيين سيعملون كمدعين يوجهون الاتهامات لترامب أثناء المحاكمة - لائحة عزل الرئيس إلى مجلس الشيوخ أمس الاثنين، وذلك بعد الموافقة على اللائحة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، واتهامهم ترامب بالتحريض على التمرد واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن إجراءات المحاكمة ستبدأ يوم 8 فبراير، وذلك وفقًا لاتفاق توصل إليه زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين، تشاك شومر.

ومن المتوقع أن يكون رئيس المحكمة هو السيناتور الديمقراطي البارز، باتريك ليهي، حيث سيتخلى رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، عن تلك المهمة إلى ليهي نظرًا إلى أن ترامب يحمل صفة رئيس سابق.

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