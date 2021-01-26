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مدير تطوير عين الصيرة: المشروع استغرق 5 سنوات.. و63 فدان مساحة المنطقة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:25 م
عين الصيرة
عين الصيرة
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عادل نصار
كشف المهندس محمد الدسوقي، مدير تطوير  عين الصيرة وسور مجرى العيون، تفاصيل التطوير في المنطقة، مؤكدا هذا المكان عن مرتع الحيوانات والقمامة، وقبل الوصول للمكان تشمي رائحة غير جيدة والطرق فيها غير ممهدة. 


وأضاف الدسوقي، خلال حواره مع الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة عملت على تطوير البنية التحتية، وشبكة الطرق وتم تطويرها على أحدث شيء، متابعا أن تم عمل مجهود جبار لتنفيذ مشروع تطوير عين الصيرة وسور مجري العيون. 

وتابع المهندس محمد الدسوقي، مدير تطوير  عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن ٦٣ فدان مساحة المنطقة التي تم فيها التطوير، لافتا إلى أن هذا المشروع عبارة عن ٣ مشاريع في بعض، واول مشروع استغرق ٨ أشهر للبحيرة،والمسروع كله استغرق ٥ سنوات. 
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