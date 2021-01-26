وزير الطيران أمام النواب: الخدمة على الطائرات أصبحت حماية أكثر منها ضيافة

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، إنه لم تعد هناك خدمة على الطائرات وإنما أصبحت حماية أكثر منها ضيافة.





وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: " المضيفة لا شعرها باين ولا هي بدينة ولا لأ، وفي مكياج ولا لأ، نظرا لظروف كورونا، بسبب واقى الوجه الذى ترتديه والبالطو والقفاز ولا نستطيع تمييز واحدة عن أخرى، هناك من يراقبهم قبل صعود الطائرة ولكن على الطائرة لا أحد يتابع لأنها أصبحت حماية مش خدمة".





وتابع : " لا توجد خدمة فالمضيفة تقدم الوجبة في علبة بلاستيك وتبتعد عن الراكب وممنوع المشروبات فكيف نطبق معايير خدمة في هذا الوضع، وأ نه لم يختر ضيافة والموجودون جاءوا قبل توليه المسؤولية.



