ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير الطيران أمام النواب: الخدمة على الطائرات أصبحت حماية أكثر منها ضيافة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:31 م
وزير الطيران في البرلمان
وزير الطيران في البرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، إنه لم تعد هناك خدمة على الطائرات وإنما أصبحت حماية أكثر منها ضيافة. 

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: " المضيفة لا شعرها باين ولا هي بدينة ولا لأ، وفي مكياج ولا لأ، نظرا لظروف كورونا، بسبب واقى الوجه الذى ترتديه والبالطو والقفاز ولا نستطيع تمييز واحدة عن أخرى، هناك من يراقبهم قبل صعود الطائرة ولكن على الطائرة لا أحد يتابع لأنها أصبحت حماية مش خدمة".

وتابع : " لا توجد خدمة فالمضيفة تقدم الوجبة في علبة بلاستيك وتبتعد عن الراكب وممنوع المشروبات فكيف نطبق معايير خدمة في هذا الوضع، وأنه لم يختر ضيافة والموجودون جاءوا قبل توليه المسؤولية.

وقال محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، إن اللغة الإنجليزية للضيافة تحتاج فعلا إلى رفع كفاءتها وأتفق مع ما قالته النائبة حول الأمر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مد تخفيض رسوم الإيواء والهبوط بالمطارات السياحية لنهاية أبريل 2021

الانتهاء يونيو 2021.. وزير الطيران: تحديث كامل لمنظومة خدمة الركاب بمطار سفنكس

وزير الطيران لوفد الشكاوى الحكومية بمطار القاهرة: نعمل على مواكبة منظومة التحول الرقمي

وزير الطيران يتفقد أتوبيسات نقل الركاب الجديدة ويتابع تجهيز طائرات الشحن بهنجر700‪0

البترول: تخفيض سعر وقود الطائرات لدعم السياحة والطيران

أبو العينين: الموقع الفريد لمصر يؤهلنا لعمل مراكز صيانة للطائرات العابرة.. ولابد من حملة ترويجية للطيران المصري بالخارج

ترشيحاتنا

إسرائيل: في الحرب المقبلة ستسقط آلاف الصواريخ علينا وسنرد بشكل واسع

توجيه عاجل من الصحة العالمية حول لقاح كورونا.. وإنذار للحوامل

مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 بالفتيس الجديد DCT والجيل القديم.. صور

برلمانية: شركات القطاع الخاص تتلاعب بقانون التأمينات لحرمان العمال من المعاش

جون عالمي.. ميدو عن هدف باسم علي في شباك سموحة

سوء الأحوال الجوية السبب .. تحذير عاجل لـ الدفاع المدني السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تختبر اكسبديشن 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية .. صور

7 أطعمة ضرورية لتنظيف الشرايين ومنع النوبات القلبية

احذري الإكريليك.. أبرز 6 نصائح للعناية بأظافرك