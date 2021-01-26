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مدير تطوير عين الصيرة: أسعار الوحدات السكنية ارتفع لعشر أضعاف بعد المشروع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:31 م
عين الصيرة
عين الصيرة
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عادل نصار
قال المهندس محمد الدسوقي، مدير تطوير  عين الصيرة وسور مجرى العيون، إن الدولة المصرية عازمة على حل المشاكل التي تؤرق المواطنين، وحياة الناس هنا اختلفت تماما والمواطن شعر بالأفضل. 

وأضاف الدسوقي، خلال حواره مع الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الوحدات السكانية في عين الصيرة ارتفع عشر أضعاف، لافتا إلى أن هذا المشروع متعدد ويوجد فيه ممشى سياحي على أعلى مستوى.
 
وتابع مدير تطوير  عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن ٦٣ فدان مساحة المنطقة التي تم فيها التطوير، لافتا إلى أن هذا المشروع عبارة عن ٣ مشاريع في بعض، واول مشروع استغرق ٨ أشهر للبحيرة،والمسروع كله استغرق ٥ سنوات. 
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